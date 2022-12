Empresário de Braga morre num acidente de caça em Espanha

Fernando Costa, um dos administradores do grupo empresarial Bernardo da Costa, morreu no domingo, aos 33 anos, num acidente de caça em Badajoz, Espanha.

De acordo com a imprensa regional espanhola, o acidente aconteceu às 12.40 horas locais em Valencia de las Torres. A arma que transportava terá caído e disparado sozinha quando Fernando Costa tentava saltar um arame farpado.

As autoridades espanholas estão a investigar as circunstâncias do acidente.

O grupo Bernardo da Costa emitiu uma nota na qual salienta "a imensa tristeza e sentimento de pesar" pelo falecimento de Fernando Costa, irmão de Ricardo Costa, também administrador do grupo e presidente da Associação Empresarial do Minho.

"Esta notícia apanha-nos a todos de surpresa e a todos causa uma enorme consternação", refere o grupo empresarial, acrescentando que "o Fernando era um homem honesto, alegre, amigo do seu amigo e pai de família".

E conclui: "Deixou um bocadinho dele em todos nós e levou com ele um pouco de cada um que se cruzou no seu caminho. Os sinceros sentimentos a toda a família e amigos, unidos em torno desta enorme dor".

O funeral de Fernando Costa realiza-se na terça-feira, pelas 10.30 horas, na igreja de São Victor, em Braga, onde, a partir das 12 horas desta segunda-feira, vai estar em câmara ardente.