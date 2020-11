Empresas de água e lixos Agere e Braval investem 1,5 milhões em melhorias salariais

Luís Moreira Hoje às 16:14 Facebook

Acordo de empresa assinado com os sindicatos prevê 1,35 milhões investidos, ainda este ano, em melhorias salariais dos trabalhadores das empresas Agere, de Braga, e da intermunicipal Braval, do Baixo Cávado.

As duas firmas rubricaram um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o qual fixa em 35 horas semanais o período normal de trabalho dos funcionários, sendo o salário base de 655 euros.

No caso da Braval, disse ao JN o administrador Rui Morais, o acordo determina que 42 colaboradores subcontratados sejam, de imediato, integrados na empresa.

A AGERE, de água, saneamento e lixos, despende um milhão e a Braval (de tratamento de resíduos e que engloba Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde) investe 350 mil euros.

O acordo, o primeiro na história das duas empresas, tem retroativos a julho.

O acordo estipula que o período normal de trabalho passe para as 35 horas semanais, para todos os trabalhadores. Engloba, ainda, outras vertentes, como as das férias e das horas extraordinárias.

"O maior impacto que esperamos é o do aumento da motivação dos nossos colaboradores, por termos conseguido concretizar rapidamente aquilo que muitos prometeram no passado, mas não foram capazes de concretizar", afirmou ao JN o presidente das duas empresas, Rui Morais.