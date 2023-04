Enterro da Gata com Quim Barreiros, Dillaz e Slow J

O Enterro da Gata, a tradicional festa académica da Universidade do Minho, volta a realizar-se no Altice Forum Braga entre 5 e 12 de maio. "A gata paga, mas bufa" é o tema da edição deste ano.

Quim Barreiros e Dillaz são dois dos cabeças de cartaz, num evento que tem um orçamento superior a 800 mil euros e que conta ainda com nomes como Slow J, Ana Malhoa, T-Rex, Wet Bed Gang ou Deejay Telio, entre outros.

"Procuramos construir um cartaz que fosse ao encontro daquilo que é de momento mais ouvido pelos estudantes", explicou esta quarta-feira a vice-presidente da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUMinho), Mariana Arezes, em conferência de imprensa.

Uma das novidades da edição deste ano é a realização do "Cortejo dos Pequeninos", cuja data ainda não está definida, mas que envolverá os finalistas das escolas do ensino básico do concelho de Braga.

A nível cultural, a programação abre com o tradicional "velório da gata" no dia 5 de maio, às 22 horas, mantendo-se o percurso entre a estação ferroviária e o largo do Paço. As serenatas realizam-se após o "velório", no largo da Sé.

No dia seguinte há imposição das insígnias aos finalistas, em Braga e em Guimarães, estando o cortejo marcado para a tarde de quarta-feira, dia 10 de maio, num dos momentos principais da festa académica.

Exigem medidas

Segundo a presidente da AAUMinho, Margarida Isaías, o Enterro da Gata volta a ser uma oportunidade para dar continuidade ao hábito de lançar um "tema reivindicativo" para discussão, o que fica desde logo expresso na escolha do tema.

"Adiam-se medidas que se assumem como prioritárias e urgentes, o reforço da ação social e alargamento da sua cobertura, já para não falar da velha história da redução das propinas ou da abolição das taxas e emolumentos. Adiam-se medidas concretas e eficazes de combate à inflação", afirmou.

Por isso, segundo Margarida Isaías, "a gata segue pelas ruas, solitária e depauperada, pagando e bufando, até ao fim dos seus dias".