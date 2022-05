Enterro da Gata em Braga espera "participação histórica" 

Festa académica da Universidade do Minho arranca este sábado, no Fórum Braga, e prolonga-se até sexta-feira. Recinto conta com dois palcos, cerca de 40 barraquinhas e uma zona de diversões com carrinhos de choque.

As letras do curso já estão recortadas e pintadas a laranja, mas Renata Mendes e os amigos de Engenharia e Gestão Industrial "ainda têm muito trabalho pela frente", para transformar a pequena barraca numa espécie de discoteca. Querem cativar as atenções dos milhares de estudantes do Minho que são esperados no Enterro da Gata, que arranca este sábado e prolonga-se até sexta-feira, no Altice Forum Braga.

Há mais de dois dias que os alunos da Universidade do Minho estão a preparar o recinto para o regresso do evento. A maioria nunca viveu a maior semana académica da região, por causa da pandemia. "Os cursos têm três anos e há mais alunos que não foram ao Enterro da Gata do que aqueles que lá estiveram", constata Duarte Lopes, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM).