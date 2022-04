Enterro da Gata regressa com um dos maiores orçamentos

Chico da Tina, Quim Barreiros e Piçarra no cartaz da festa académica de Braga.

Após uma paragem de três anos, o Enterro da Gata volta a levar a festa à Universidade do Minho, entre 7 e 13 de maio. Com um orçamento de 700 mil euros, o mais elevado dos últimos anos. Chico da Tina, Quim Barreiros, Diogo Piçarra e Plutónio são alguns dos nomes confirmados.

Duarte Lopes, presidente da Associação Académica, explicou esta terça-feira, na apresentação da festa académica, que a subida dos custos está relacionada com "o aumento da taxa de inflação", o que se reflete, por exemplo, "no encarecimento do aluguer de equipamentos, das matérias-primas e do combustível necessário para os autocarros". "Temos também o exemplo das barraquinhas, que encareceram 25%", referiu.

O Enterro da Gata começa no dia 7 de maio com a Imposição de Insígnias destinada aos alunos do Campus de Gualtar. Este ano, a cerimónia muda-se para o Estádio 1º de Maio e, no caso de estar mau tempo, passa para o Altive Fórum, onde se vão realizar todos os eventos musicais. O local para os estudantes dos campus de Azurém e de Couros, em Guimarães, receberem as insígnias ainda não está definido "Há mais finalistas do que o normal, com alunos que terminam o terceiro ano e os que acabam o quinto", explicou Duarte Lopes.

Em termos musicais, no dia 7 sobem ao palco ProfJam, Lon3r Johny e Benji Price. No dia 8, Quim das Remisturas; dia 9, Chico da Tina e David & Miguel. Dia 10, Luis Severo e Cassete Pirata e, no dia 11, Quim Barreiros e Kalhambeke. No dia 12, Deejay Telio e Supa Squade. No último dia, 13, Diogo Piçarra e Plutónio.