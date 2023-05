Escutismo voltou ao berço para fortalecer os laços

Cada canto do centro da cidade de Braga transformou-se, este sábado, em palco de diversas iniciativas que preencheram o dia de 23 mil escuteiros de todo o país, que acorreram ao "berço" do escutismo português para festejar os 100 anos do Corpo Nacional de Escutas (CNE).

Ao longo do dia, os elementos das várias secções - lobitos, exploradores, pioneiros e caminheiros - participaram em jogos, oficinas e diversas outras iniciativas para assinalar o centenário do movimento escutista português. A chuva que caiu durante a tarde, ainda que de forma intermitente, obrigou a vestir os impermeáveis, mas não abalou o ânimo.

"Faz todo o sentido que esta comemoração aconteça no local onde tudo começou. Acima de tudo, é um dia de intercâmbio e de troca de experiências, o que é bastante exigente mas também reconfortante", explica ao JN Virgínia Duro, dirigente do agrupamento de Dume (Braga).

A ideia é sublinhada por Vítor Pina, escuteiro há quase 60 anos, desde que tinha 11, que encara o escutismo como uma "escola de vida" onde "é realmente possível transmitir valores" aos mais jovens.

"É a única escola de vida na verdadeira aceção da palavra, é uma forma de educar pelo exemplo, que cada vez faz mais falta", assegura o dirigente dos escuteiros de Mangualde.

Do mesmo agrupamento, a pioneira Érica Meireles aponta os escuteiros como "uma segunda família" e "um abrigo". "Neste grupo em que estou [pioneiros] iniciámos quase todos a vida escutista com seis anos, nos lobitos", conta, apontando a importância da comemoração do centenário.

"Esta é uma forma de reencontrar pessoas que com quem já tínhamos estado em atividades anteriores e de criar novos laços. A melhor parte dos escuteiros é mesmo essa: fazer novos amigos", refere a escuteira, de 18 anos.

Festa do Centenário

Durante a tarde, o Corpo Nacional de Escutas inaugurou uma obra evocativa do centenário, da autoria do escultor Paulo Neves, no Jardim dos Chorões, numa zona nobre da cidade de Braga, junto ao Arco da Porta Nova.

Depois do jantar, o programa prossegue no Altice Forum Braga, onde às 20 horas será celebrada uma missa, presidida pelo Arcebispo de Braga, D. José Cordeiro. No final, pelas 21.30 horas, decorre um "Fogo de Conselho", atividade que junta todos os participantes.

A parte final das comemorações conta com a participação do ministro da Educação, João Costa, que tem a particularidade de ser escuteiro. O mesmo não acontecerá com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cuja presença chegou a ser anunciada pela organização.