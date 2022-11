Esperou 10 horas por cirurgia que não se fez por falta de material

Utente do Hospital de Braga critica transtornos e custos. Administração diz que técnico de Radiologia faltou

Um utente do Hospital de Braga esteve 10 horas na antecâmara da sala de operações à espera de fazer uma cirurgia ortopédica. No final, disseram-lhe que não se faria "devido à falta de material estritamente necessário, que ainda estaria a ser esterilizado, e do técnico de radiologia". Mas o Hospital diz que "o cancelamento se deveu à ausência não programada de um técnico de Radiologia, situação que não se consegue prever".

Ao JN, Daniel Pinto, presidente da Junta de Freguesia de S. Vicente, disse que idêntica situação ocorreu com uma criança, que esteve à espera desde as 7 horas "em jejum, e apenas com soro desde as 12 horas", e a cuja mãe os médicos disseram às 18.30 horas que a cirurgia não se faria porque não havia vagas nem condições para a efetuar".