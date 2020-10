Estacionamento na Sé de Braga divide Câmara e Igreja

Sandra Freitas Hoje às 15:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Município de Braga tem regime de exceção para aparcamento no Rossio da Sé. Cabido quer alargamento às ruas D. Gonçalo Pereira e D. Paio Mendes.

A falta de estacionamento junto à Sé de Braga para os fiéis que frequentam a missa ao domingo de manhã, está a aumentar a tensão entre Câmara e Igreja, nomeadamente com o Cabido da Sé, liderado pelo cónego José Paulo Abreu. O deão da catedral não se conforma com multas para quem estaciona junto ao Rossio da Sé. A vereadora Olga Pereira diz que a Polícia Municipal apenas "cumpre as regras fixadas". O vereador do Espaço Público, João Rodrigues, não abrirá "regime de exceção".

As primeiras queixas sobre a proibição do estacionamento nas ruas D. Gonçalo Pereira e D. Paio Mendes, no horário da missa, surgiram no início do verão. Na última semana, o cónego recorreu às redes sociais para voltar a denunciar a "falta de espaço no Rossio" para todos os que frequentam a catedral. "As pessoas estão sempre atrapalhadas. E como os bares estão fechados ao domingo de manhã, não me conformo [que não se possa estacionar nas ruas adjacentes]", atira José Paulo Abreu, pedindo um documento que "defina as regras para o local".