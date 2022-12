Estacionamento no Hospital de Braga fica mais caro

A Câmara de Braga aprovou, esta segunda-feira, o novo tarifário do parque de estacionamento do Hospital de Braga, gerido pela sociedade Escala Braga, que prevê um aumento generalizado dos preços, nomeadamente, mais 50 cêntimos no valor máximo diário, passando para 5,5 euros. Os primeiros 15 minutos, que deixaram de ser gratuitos durante a pandemia, passam a custar 30 cêntimos.

A Oposição votou contra a proposta na reunião desta segunda-feira. O presidente da Câmara, Ricardo Rio, disse que a votação tratou-se "de um formalismo".

"A nossa aprovação do tarifário não tem a ver com a concordância com o tarifário, mas com o cumprimento dos requisitos legais. O modelo de gestão foi um modelo errado que tem vindo a prejudicar os profissionais e os utentes", asseverou o autarca, à margem da reunião do Executivo, reconhecendo que "a supressão do período de tolerância dos primeiros 15 minutos é algo que penaliza ainda mais" a população que acorre ao equipamento.