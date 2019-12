Estruturas de telhado voam no centro de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 16:06 Facebook

As estruturas do telhado de um edifício devoluto no centro da cidade de Braga voaram para a Rua dos Chãos. A depressão "Fabien" chega esta noite e Braga é um dos distritos em alerta vermelho.

Dado o perigo de novas chapas caírem numa das ruas mais movimentadas de Braga, os Sapadores Bombeiros e a Polícia Municipal procedem a operações.



O chefe Luís Brito, graduado da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, reservou para mais tarde o ponto de situação dos trabalhos de proteção civil que decorrem com uma autoescada.