Estudantes da Universidade do Minho "matam a gata" e dão asas à festa

Às 22.56 horas desta sexta-feira, o comboio que partiu do Porto chegou à estação de Braga e da carruagem saíram vários alunos da Universidade do Minho em festa, com um caixão aos ombros, a representar a "morte da gata", que é como quem diz o insucesso escolar.

"A bichana morreu", ouviu-se, gritado num megafone. Logo depois, soltou-se a festa, no momento que marcou o início oficial do Enterro da Gata, a festa académica da Universidade do Minho.

O "velório" seguiu depois em passo lento, demorando praticamente uma hora a cumprir os 500 metros até chegar ao Arco da Porta Nova, de onde partiu em direção ao Largo do Paço, o destino final, em frente à reitoria.

"Este é o início de uma semana de euforia, mas que também será muito emocionante", disse ao JN Margarida Oliveira, de 21 anos, finalista do curso de Biologia Aplicada.

Este sábado de manhã decorre a cerimónia de imposição das insígnias aos alunos que terminam o seu percurso universitário. À noite começam os concertos no Gatódromo, instalado no Altice Forum Braga, com Slow J e Lon3r Johny.