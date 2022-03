Estudantes e idosos de Braga vão trocar "cartas de amigo"

Sandra Freitas Hoje às 09:01 Facebook

Projeto da Junta de S. Vítor, em Braga, vai pôr duas gerações em contacto para combater isolamento social. Freguesia está a fazer sinalização dos casos.

Quebrar o isolamento social e fomentar o respeito pelas pessoas mais velhas. São estes os principais objetivos do projeto "Cartas de amigo", que, a partir deste mês, vai colocar estudantes e idosos da freguesia de S. Vítor, em Braga, em contacto, através da troca de correspondência, como se fazia noutros tempos. A Junta, promotora da iniciativa, assumirá o papel de carteiro, garantindo que as mensagens cheguem ao destino.

"Esta ideia surgiu à conta de um senhor que tem vindo à Junta de S. Vítor todas as tardes. Deixou a sua atividade num quiosque e veio pedir para lhe ocuparmos o tempo. Ao ouvi-lo a contar as suas histórias, surgiu esta ideia de pôr em contacto os seniores e as gerações mais novas", recorda o autarca, Ricardo Silva.