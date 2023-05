Euforia e emoção de mãos dadas no adeus à vida académica

Se os anos passados na Universidade do Minho "são viagem", como diz o hino oficial da academia minhota, a chegada ao destino final provoca sensações distintas, quase antagónicas, muitas vezes difíceis de exprimir. A grande festa académica arrancou, na noite de anteontem, e prolonga-se até ao próximo sábado, com um programa que irá permitir extravasar estas e outras emoções.

Em muitos rostos escorrem lágrimas, que tanto podem ser de felicidade pelo fim bem sucedido de um ciclo como de incerteza pelo que vem daí para a frente. É também por isso que o Enterro da Gata, a semana académica da Universidade do Minho, não começa com concertos, mas antes com um "velório" depois da "morte da gata" - ou seja, do insucesso escolar - e com a imposição das insígnias aos finalistas.