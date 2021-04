Eugénia Santos candidata do Chega em Braga

Luís Moreira Hoje às 13:13 Facebook

O presidente do partido Chega apresenta, esta segunda-feira à tarde, em Braga, o nome de Eugénia Santos como candidata à Câmara de Braga, soube o JN de fonte partidária.

A cabeça de lista do Chega é«treinadora num ginásio da cidade.

"Hoje inicio um percurso diferente, encaro um enorme desafio com ansiedade, medos e muita responsabilidade, mas com o mesmo objetivo e com a mesma missão: as pessoas", escreveu Eugénia Santos hoje no Facebook. "A minha vocação foi sempre ajudar, trazer um pouco de felicidade, mudar vidas e não podia ser de outro modo. Daí ter enveredado pelo ensino e em simultâneo pelo treino personalizado."

A indigitação da candidata levou à demissão e posterior abandono do partido do então líder Nelson Pereira.