Fábrica Confiança classificada como Monumento de Interesse Público

Sandra Freitas Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O edifício da antiga fábrica Confiança, em Braga, foi classificado como monumento de interesse público. A decisão foi publicada hoje, em Diário da República, através do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural.

"O edifício da Fábrica da Saboaria e Perfumaria Confiança, bem como o espólio que ainda se conserva, do qual faz parte um importante arquivo, representa o último testemunho bracarense de um património do qual existem cada vez menos vestígios", lê-se na portaria do Governo.

O documento afirma que a "dimensão histórica e social não se esgota na história da industrialização da cidade, e nem sequer no período oitocentista, mas respeita a todo o Norte de Portugal, e a uma cronologia que se alarga, provavelmente, a épocas bem mais remotas, havendo razões para acreditar que no local ainda se conserva parte da Via Romana XVII, que ligava Braga a Astorga."

Recorde-se que a tentativa de venda do imóvel por parte do Município de Braga gerou uma onda de indignação por parte de forças da Oposição e de dezenas de cidadãos, que formaram a plataforma cívica Salvar a Fábrica Confiança. O movimento cívico chegou a tentar travar os leilões, com mais do que uma providência cautelar.

Apesar de conseguir avançar com as hastas-públicas, o imóvel não despertou o interesse dos investidores. A mais recente solução encontrada pelo Município foi disponibilizar o edifício à Universidade do Minho, para ali ser construída uma residência universitária.