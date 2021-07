Fábrica Confiança transformada em residência universitária com 600 camas

Luís Moreira Hoje às 20:35 Facebook

A Câmara de Braga, em parceria com a Universidade do Minho, apresenta, em setembro, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, uma candidatura para financiamento da transformação da antiga fábrica Confiança em residência universitária, com 600 camas.

O presidente da Associação Académica da UMinho, Rui Oliveira, revelou ao JN que o projeto custará entre 18 e 20 milhões de euros, estando o estudo arquitetónico, que prevê a manutenção da fachada e de alguns equipamentos fabris, a ser ultimado.

Além dos quartos inclui restaurante, ginásio, spa, e salas de trabalho e de lazer.

A decisão de avançar com a candidatura foi tomada segunda-feira numa reunião em que participaram o Presidente do Município, Ricardo Rio, o Reitor, Vieira de Castro, o autarca da Freguesia de São Vítor, Ricardo Silva e o líder estudantil.

Rui Oliveira lembra que, há uma semana, os estudantes colocaram faixas em vários edifícios universitários, exigindo ao Governo que construa ou deixe construir residências: "há falta de camas, em residências e no arrendamento, para os universitários que vêm de fora, mas há projetos dos municípios de Braga e de Guimarães, que se espera que o Governo aprove. É esse o nosso apelo!"

O edifício da antiga saboaria, adquirida pelo Município no tempo da gestão do socialista Mesquita Machado, esteve à venda em 2020 por 3,6 milhões de euros, mas a hasta pública ficou deserta.

O movimento de cidadãos "Salvar a Confiança", que pretende a recuperação do espaço para fins culturais, impugnou judicialmente a operação de venda, o que terá afastado os investidores.

Depois disso, Ricardo Rio falou com a Universidade para que o velho prédio fosse adaptado a residência, o que agora se torna possível através do PRR.