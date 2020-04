Fábrica da Bosch em Braga põe 3800 trabalhadores em lay-off total

Luís Moreira Hoje às 11:27 Facebook

A fábrica Bosch de Braga, que tinha colocado na segunda-feira os seus 3800 trabalhadores em horário parcial, comunicou-lhes entretanto que vão entrar em lay-off total, de 30 de abril a 17 de maio.

Rosa Maria Costa, da Comissão de Trabalhadores, disse ao JN que a administração da multinacional alemã comunicou ontem a alteração aos trabalhadores, adiantando que o regime implica a suspensão do contrato de trabalho. "Disseram-nos que, após aquele dia, os trabalhadores, que agora vão receber apenas 66% do salário, voltarão a receber a 100%", acrescentou.

Na comunicação aos trabalhadores, a empresa justificou a medida com o facto de ter havido uma quebra de 70% nas encomendas e de 78% na faturação mensal. O que, diz a sindicalista, "é, infelizmente, verdade". "Ainda na segunda-feira um turno teve de ser mandado para casa por não haver que fazer", admitiu.

A Bosch é o maior empregador do concelho de Braga e um dos maiores exportadores de produtos com alto valor acrescentado do país.