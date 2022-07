Falta de nadadores-salvadores condiciona piscinas e praias fluviais de Braga

Luis Moreira Hoje às 20:42 Facebook

Câmara diz que faltam 12 mas espera resolver rapidamente o problema

Há falta de nadadores-salvadores em Braga o que dificulta o funcionamento, ou mesmo a abertura, de piscinas e de praias fluviais. "São precisos mais 12", disse ao JN a vereadora do Desporto Sameiro Araújo, no final da reunião do executivo realizada esta segunda-feira na União de Freguesias de São Lázaro e São João do Souto.

O alerta para o problema partiu do vereador do PS, Artur Feio, que disse ter conhecimento de piscinas e praias fluviais, as do rio Cávado, que não têm nadador-salvador ou que nem sequer abrem. E quis saber "porquê"?