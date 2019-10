Fatura do Estádio de Braga já dava para fazer um novo hospital

Sandra Freitas Hoje às 08:02 Facebook

Município afirma que custos do equipamento chegam quase aos 190 milhões, incluindo sentenças.

O Estádio Municipal de Braga, construído para o Euro 2004, já custou 175 milhões de euros à Autarquia, o que daria, segundo contas do presidente da Câmara, Ricardo Rio, para construir um novo hospital. Mas há mais. Somando os cerca de 11 milhões de euros relativos a sentenças desfavoráveis ao Município que estão em pendência judicial, a fatura sobe para os 186 milhões de euros. Há, ainda, cerca de 2,6 milhões de euros, mais juros, que estão em jogo, num processo interposto pelo arquiteto Souto de Moura, revelou, esta segunda-feira, Ricardo Rio.

As contas detalhadas do custo final do Estádio Municipal foram apresentadas em reunião do Executivo, na sequência de um pedido feito pelo vereador da CDU Carlos Almeida, há oito meses.