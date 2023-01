Feira ambulante de Braga muda-se para o Picoto

Sandra Freitas Hoje às 19:26 Facebook

A feira ambulante de Braga, que se realiza às quintas-feiras e sábados, vai deixar a alameda do estádio municipal e instalar-se no sopé do Monte Picoto, onde atualmente se realiza a feira semanal da cidade. A mudança está prevista para 2 de fevereiro.

Segundo a vereadora Olga Pereira, depois do investimento municipal "de mais de 300 mil euros" na recuperação daquele terreno, situado no final da Avenida da Liberdade, "estão reunidas as condições ideais" para a transferência dos 79 vendedores ambulantes, que sempre se queixaram da localização no estádio municipal, por ficar "desviada" do centro da cidade.

"O sopé do Monte Picoto é acessível a pé e de transportes públicos e está dotado de equipamentos sanitários", elucida a vereadora, admitindo que, "num público tão heterogéneo, há opiniões para todos os gostos".