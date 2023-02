Feirantes de Braga desistem de providência cautelar

Mudança para o sopé do Monte do Picoto feita com 65 vendedores ambulantes presentes e sem protestos.

Um total de 65 comerciantes participou, ontem, no sopé do Monte do Picoto, em Braga, na feira da venda ambulante, pondo, assim, termo ao litígio que tinham com o Município por este não a ter deixado reinstalar-se nas imediações do Mercado Municipal.

Até, agora, e por causa da pandemia, a feira funcionava, às quintas e sábados, na Alameda do Estádio Municipal, para onde foi transferida em 2020. E, ao que o JN apurou, os feirantes desistiram da intenção de interpor uma providência cautelar no Tribunal Administrativo.