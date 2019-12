Ferido após choque de carros com retroescavadora em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O choque de dois automóveis com uma retroescavadora provocou um ferido, durante a tarde desta segunda-feira, nos arredores da cidade de Braga.

A situação ocorreu na Estrada Nacional 205, à passagem pela freguesia de Pousada, no concelho de Braga, junto da antiga Ponte do Porto, que ligava por cima do Rio Cávado os concelhos de Braga e de Amares.

No local estiveram a prestar socorro os Bombeiros Voluntários de Amares e a regularizar o trânsito militares do Posto Territorial da GNR de Braga, que depois registaram a ocorrência.