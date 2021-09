Festival Encontros da Imagem de Braga com 47 exposições em 25 espaços

Luís Moreira Hoje às 18:20 Facebook

A 31ª edição dos Encontros da Imagem - Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais, de Braga, acolhe, entre 17 de setembro e 31 de outubro, 47 exposições distribuídas por 25 espaços distintos. O evento decorre em Braga, Barcelos, Guimarães, Porto e Avintes.

Fonte do organismo adiantou esta quarta-feira que o evento engloba, ainda, várias projeções, workshops, sessões de cinema, prémios de fotografia, edições de livros e ainda atividades online, como leituras de portefólios ou debates.

"Génesis 2:1" foi o tema escolhido para a 31ª edição dos Encontros, dando continuidade ao tema de 2020, e voltando a lançar, através dos vários momentos que compõe o Festival, "algumas questões pertinentes que o mundo contemporâneo hoje vive". O Festival acontece nas cidades de Braga, Barcelos, Guimarães, Porto e Avintes e envolve 64 fotógrafos.

A UMinho - acrescenta Carlos Fontes, diretor dos Encontros - "reforça nesta edição a sua aposta na cultura, assumindo-se como um eixo do festival ao acolher 14 exposições e com entrada livre na Galeria do Paço, Museu Nogueira da Silva, Escola de Medicina e espaços B-Lounge das Bibliotecas nos campi de Gualtar e Azurém.