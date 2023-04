Festival Política com 24 atividades para refletir perigos da democracia em Braga

O Centro de Juventude de Braga recebe, entre 4 e 6 de maio, a 5.ª edição do Festival Política, que este ano tem a "pós-democracia" como tema central de um programa composto por 24 atividades.

Segundo a organização, a cargo da Associação Isonomia, as iniciativas são "centradas na defesa do sistema democrático e na promoção da cidadania, intervenção cívica e direitos humanos".

"Hoje registam-se várias tensões dentro do sistema democrático e há forças que usam essas tensões para porem em causa o sistema", explicou esta quarta-feira o codiretor do Festival Política, Rui Oliveira Marques, em conferência de imprensa.

Segundo o responsável, o festival pretende ser uma "espécie de alarme" para os perigos que impendem sobre o sistema democrático, exortando a que o público, "em vez de se limitar a assistir", possa "envolver-se nas atividades".

Sob o mote "Estamos todos no mesmo barco", ao longo dos três dias, haverá concertos, humor, filmes, espetáculos, debates, exposições e visitas guiadas. Serão exibidos nove filmes, um dos quais relacionado com um ativista ambiental da Sibéria que se manifesta contra a guerra na Ucrânia.

O evento abre na quinta-feira, 4 de maio, às 17.30 horas, com a inauguração de quatro exposições, que abordarão temas como a inteligência artificial, os direitos humanos, a institucionalização prisional e os sonhos das crianças e jovens de etnia cigana.

A realização de um "cara-a-cara com deputados", no dia 5, às 18.30 horas, é um dos destaques da iniciativa, permitindo que, durante cinco minutos, exista um "encontro entre cidadãos e representantes de partidos com assento na Assembleia da República", explicou Rui Oliveira Marques.

No mesmo dia, a partir das 21.30 horas, JP Simões vai revisitar canções de José Mário Branco.

O evento encerra no sábado com o espetáculo humorístico "Prémios Monstros do Ano", protagonizado por Fernando Alvim, agendado para as 21.30 horas. Todas as atividades têm entrada gratuita.

O programa completo está disponível aqui.