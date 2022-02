Fiéis rendidos ao novo arcebispo de Braga

Sé lotada na primeira cerimónia de D. José Cordeiro. Marcelo Rebelo de Sousa destacou preocupação com os pobres, jovens e paz no Mundo.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou, ontem, as palavras de "atenção aos pobres e aos jovens" proferidas por D. José Cordeiro, na primeira cerimónia que presidiu como arcebispo de Braga, na Sé catedral. Os fiéis, também, ficaram rendidos ao ex-bispo de Bragança-Miranda. Destacaram a mensagem orientada para todas as idades e a preocupação com "o povo que trabalha".

"Gostei imenso da cerimónia. O D. José Cordeiro falou de forma clara e transparente para todos, desde os jovens aos idosos", regozijou-se António Sampaio, à saída da missa que se prolongou por mais de duas horas.

Do que reteve da homilia, o fiel de Vila Nova de Famalicão destacou o "apelo à serenidade", mas também a sensibilização do novo arcebispo para as questões relacionadas com "a caridade, de estarmos juntos e partilhar a fé com a comunidade".

"Ficamos com uma nota fundamental. Aquilo que se pretende é que o cheiro a ovelha não seja um cheiro que as pessoas achem mau, mas muito natural. Durante muito tempo em Portugal, quem cheirava a trabalho era considerada uma pessoa menor, mas quem cheira a trabalho é uma pessoa que faz por isso", frisou Emídio Peixoto, um dos bracarenses que elogiou a cerimónia, sem esquecer o antecessor de D. José Cordeiro.

"D. Jorge Ortiga merece todo o reconhecimento da cidade de Braga", defendeu o fiel, acompanhado pela mulher, Marta Melo.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, "o apelo de atenção aos pobres e aos jovens" e "a preocupação com a paz entre as pessoas e no Mundo são mensagens muito atuais e muito importantes para todos, crentes e não crentes".

PUB

Mais antiga

O presidente da República sublinhou que "não podia faltar a este momento", por se tratar da Arquidiocese "mais antiga de Portugal". "Foi do Norte para o Sul que se foi fazendo Portugal e a Arquidiocese de Braga teve uma influência decisiva", frisou.

A par do chefe de Estado, também a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, esteve presente na cerimónia em representação do primeiro-ministro.

A Sé de Braga encheu-se, ainda, de fiéis e curiosos. No exterior da catedral, houve quem resistisse à chuva e ao frio e assistisse à celebração através do ecrã gigante, montado no Rossio.