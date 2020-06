Sandra Freitas Hoje às 12:12 Facebook

No Braga Parque, dezenas de pessoas formaram uma enorme fila para entrar na loja Primark. Os centros comerciais reabrem esta segunda-feira, com novas regras.

Numa fila com mais de 150 metros, foram várias as pessoas que quiseram ser as primeiras a voltar às compras na Primark do centro comercial de Braga.

Os funcionários vão garantindo o cumprimento das distâncias de segurança e a lotação máxima dentro do espaço.

Após uma tímida contagem decrescente, os primeiros clientes voltaram a comprar na loja de vestuário para a qual foi criada uma longa fila de espera de vários minutos.