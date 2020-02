Joaquim Gomes Hoje às 17:43 Facebook

A madrugada deste domingo ficou marcada por uma série de focos de incêndio à porta da sede da Juve Leo de Braga, situada a cerca de 50 metros da PJ.

Operacionais dos Bombeiros Voluntários de Braga chegaram rapidamente ao local e apagaram os focos de incêndio colocados em cada um dos caixotes de lixo com sacos de plástico em redor, quer no piso da Juve Leo de Braga, quer no andar superior.

O cheiro intenso a fumo, que ainda se sente a meio da tarde deste domingo, segundo constatou o JN no próprio local, alarmou as dezenas de famílias que residem nos doze andares habitacionais por cima das galerias comerciais onde funciona a sede da Juve Leo de Braga, no Edifício Eiffel, em Maximinos.

A PSP de Braga esteve também nas Galerias Arco Íris, em cuja cave está sediada a Juve Leo de Braga, sendo que, tratando-se de um caso de fogo posto, o processo passará para a Polícia Judiciária, por coincidência ao lado das instalações daquele grupo de apoiantes do Sporting Clube de Portugal.

No Edifício Eiffel, que inclui as Galerias Arco Íris, funciona igualmente a Federação Distrital de Braga da Liga dos Bombeiros Portugueses.