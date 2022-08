Forum Altice Braga festeja quatro anos com regresso à década de 80

"Mostrar aos bracarenses e ao país que o Forum Altice Braga é um espaço polivalente, que recebe e promove atividades diversas, desde feiras e congressos até à formação empresarial, passando pelo desporto e a cultura, e neste caso em espaços interiores e exteriores". É este, diz o seu administrador Carlos Silva, o objetivo dos quatro dias de festejo do 4.º aniversário da estrutura, que ocorrem num fim-de-semana alargado, de 8 a 11 de Setembro.

"Teremos sessões de cinema, performances artísticas no âmbito das media arts e uma grande festa que nos fará regressar aos anos 80 e 90, e que abrange música, jogos eletrónicos e outros eventos próprios da época", disse ao JN.

A festa começa com a performance de «media arts» intitulada "An Unexplained Emptiness", de Frederico Dinis, de entrada livre, um espetáculo sonoro e visual "em que sons e imagens em movimento se organizam, transfiguram e equilibram num qualquer lugar comum, entre um ensaio visual e um poema sonoro. Uma criação que se pode escutar, ver e apreender de muitas maneiras...", refere o gestor, lembrando que o Fórum tem a sua própria Galeria de Arte.

Nos dias 9 e 11, e pela primeira vez, o Forum Braga vai ser palco de sessões de cinema ao ar livre . No dia 9 é exibido o filme "Mínimos 2: A Ascensão de Gru", enquanto que no dia 11 a escolha recai sobre o último sucesso protagonizado por Tom Cruise: o filme "Top Gun: Maverick". O ingresso para o cinema tem o custo de um euro. O grande momento do aniversário é a festa Braga Summer End 2022, no dia 10 de Setembro, pensada para revisitar alguns dos maiores êxitos musicais da década de 80.

A partir das 20 horas, há um jantar comemorativo, seguido de concertos dos ABBA Platinum e dos Táxi e ainda momentos de dança ao ritmo dos DJs Paulino Coelho e Geração Spectrum.

O Altice Forum Braga, nascido após a requalificação do antigo Parque de Exposições, dotou Braga com o maior auditório da região Norte (1.454 lugares) e a segunda maior sala de espetáculos do país, a seguir ao Altice Arena, com capacidade para acolher 12 mil espetadores.