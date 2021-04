Freguesia de Braga contra construção de novo bairro social

Sandra Freitas Hoje às 10:21 Facebook

Câmara de Braga fala em habitação acessível em urbanização e nega transferências de outros bairros.

A intenção do Município de Braga de construir habitação social num terreno que detém na Rua Edgardo Sá Malheiro, em Ferreiros, deixou os moradores da zona em sobressalto. Num abaixo-assinado que circula também pela freguesia vizinha de Aveleda, a população mostra-se contra aquilo que entende que será um "bairro social" e não confia na versão da Autarquia, que garante que os apartamentos darão resposta a casos de carência de famílias daquelas freguesias.

"Já vou pôr o meu apartamento à venda. Falaram-me de um bairro social e que vinham pessoas de etnia cigana de outros bairros. Tenho medo. São grosseiros", desabafa Nair Lopes, na esplanada de um café onde está Fátima Murta, uma comerciante que também subscreveu o abaixo-assinado. "Disseram-nos que vinha gente dos bairros do Picoto e de Santa Tecla e, com isso, vem o tráfico, a violência e criminalidade", considera, expressando "preocupação com a segurança" de uma urbanização "pacata".