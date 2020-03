Funcionária de lar de Braga com Covid-19 não infetou nenhum idoso

Luís Moreira Hoje às 20:00, atualizado às 20:39 Facebook

O Lar de Nossa Senhora das Graças em Real, Braga, tem uma funcionária infetada com o novo coronavírus, mas a doença não alastrou, até agora, a nenhum dos utentes, disse ao JN fonte do organismo.

A fonte do lar adiantou que a trabalhadora, que operava no setor do apoio domiciliário e que está em casa, de quarentena, não contactava com os idosos há sete dias, quando os testes que lhe foram feitos pelas autoridades de saúde deram positivo.

Os responsáveis do lar adiantam que, desde que foi decretado o estado de emergência pelo presidente da República, pôs em vigor um plano de contingência com medidas de precaução sanitária, nomeadamente, de higienização e isolamento, recomendadas pela Direção-Geral de Saúde: "Felizmente, ainda nenhuma pessoa aqui residente foi infetada", afirmou a fonte da instituição ao JN.

Na segunda-feira, e com base em duas fontes que operam no terreno no combate à pandemia, o JN noticiou que o lar tinha um utente infetado, quando, na verdade, se trata de uma colaboradora.