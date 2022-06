Fundação BioJam paga um mês de terapias a menino autista de Braga

A Fundação BioJam, de Lisboa, pagou um mês de terapias a Alexandre, criança de três anos, de Braga, que sofre de autismo.

O presidente da Fundação, Carlos Monteiro, disse ao JN que irá a Braga, dentro de dias, conhecer o menino e a família, adiantando que põe a hipótese de financiar novos períodos de tratamento. "Já pagámos à Clínica, pelo que o Alexandre pode começar as terapias", referiu.

A Fundação, saída do grupo farmacêutico com o mesmo nome, dedica-se, sem apoios externos, a apoiar crianças necessitadas, nomeadamente as que estão doentes e precisam de cuidados médicos".

Os progenitores estão a recolher fundos para terapia da fala e ocupacional, bem como apoio psicológico. Face ao diagnóstico médico, esses tratamentos são aconselhados, mas o Serviço Nacional de Saúde não responde a tempo.

A mãe e o pai de Alexandre, de 24 e 26 anos, respetivamente, têm mais três filhos, com idades entre os dois e os seis anos, pagando uma renda de 550 euros mensais. O casal precisa de cinco mil euros para sete meses de tratamentos.

Segundo contou ao JN a mãe do menino, o médico que lhe detetou o autismo refere expressamente que as terapias são necessárias. "Deram-nos uma credencial, mas o SNS não responde atempadamente às solicitações e tem uma longa lista de espera. E não podemos ficar à espera, temos de o tratar, para já, em clínicas particulares", observa.

"O Alexandre é um menino especial a quem, com 2 anos e 6 meses, foi diagnosticado 'autismo moderado a severo'. É seguido no Hospital em diversas especialidades como as de neonatologia, pedopsiquiatra e pediatria de desenvolvimento, mas não progride sem aquelas terapias", sublinha.

Campanha em curso

A campanha de angariação de fundos - que decorre na plataforma "gofundme.com" sob o lema "Alexandre: o meu menino especial" - visa ajudá-lo a ter uma vida social melhor, nomeadamente ao nível da comunicação com as outras crianças.

"O Alexandre não tem noção do perigo, tem episódios de agressividade, com ele mesmo e com os outros. Pedimos a quem puder ajudar com, pelo menos, um euro para que ele consiga fazer as terapias no setor privado, uma vez que cada sessão de terapia da fala de 45 minutos custa 30 euros", referiu a mãe.

Quem quiser contactar a família pode fazê-lo através do e-mail alexandreomeninoespecial@sapo.pt. Até agora, os pais angariaram 1200 euros. Mas precisam de chegar aos cinco mil.