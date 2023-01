Futura residência na antiga Confiança inclui um museu

Investimento de 25 milhões do Plano de Recuperação e Resiliência trará 700 camas à Universidade do Minho, em Braga.

A Câmara de Braga deu, esta segunda-feira, luz verde, com os votos da maioria PSD/CDS e do PS e abstenção da CDU, à abertura do concurso público para construção de uma Residência Universitária no edifício da antiga fábrica "Confiança", um investimento de 25 milhões de euros do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência).

Na reunião do Executivo, o Presidente, Ricardo Rio disse que a obra é uma das maiores já realizadas em Braga, enquanto que o vereador socialista afirmou que, o facto de o projeto contemplar uma área cultural e outra museológica - que espera sirva para grandes exposições de arte - levou o PS a pôr de lado as suas reservas iniciais.

PUB

Já Bárbara Barros, da CDU, disse que apoia a requalificação do edifício, mas justificou a abstenção com o facto de o projeto contemplar a possibilidade de construção de um prédio com sete andares.

O projeto arquitetónico de transformação da antiga fábrica de sabonetes, em residência universitária com mais de 700 camas, conta com um espaço de uso complementar para fins culturais de área não inferior a 500 metros quadrados (m2). E terá espaços museológicos e de venda de produtos da extinta Confiança - da chamada linha Heritage -uma área que, ao todo, ocupa 1 300m2.

O estudo arquitetónico, que prevê a manutenção da fachada e de alguns equipamentos fabris, engloba, além dos quartos, um restaurante, ginásio, spa, e salas de trabalho e de lazer. E abrange uma zona exterior ao edifíc