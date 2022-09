Gastou dez euros e ganhou 500 mil: raspadinha milionária sai em Braga

JN Hoje às 19:41 Facebook

Uma mulher ganhou, no sábado, 500 mil euros numa raspadinha "100 X", no valor de dez euros, na pastelaria "Sabor da Paixão", em Nogueira, Braga.

Segundo avança o jornal "O Minho", o prémio saiu a uma cliente habitual do espaço. "Ficámos sem ar. Ninguém estava à espera", reconheceu Ricardo Murta, dono da pastelaria.

"Já demos muitos prémios elevados, de 10 e 20 mil euros, mas de meio milhão é a primeira vez", acrescentou, em declarações à mesma fonte.

Sorte inversa teve a apostadora de Barcelos que, apesar de há um ano ter ganho 500 mil euros numa raspadinha, não chegou a receber o dinheiro pelo facto de a funcionária do estabelecimento onde foi comprada a ter rasgado. O prémio foi registado nos serviços informáticos da Santa Casa, mas, mediante o sucedido, a instituição recusa-se a pagá-lo.

De acordo com a CNN, a apostadora comprou uma raspadinha "Milionário", no valor de 10 euros, no dia 7 de setembro de 2021, num quiosque localizado na Avenida Nun'Álvares Pereira, na cidade de Barcelos. Sem perceber se tinha ou não sido premiada, pediu à funcionária do quiosque que o verificasse, entregando-lhe a raspadinha. "Ela meteu-a na máquina e eu, de fora, ouvi a máquina a cantar 'grande prémio para levantar na Santa Casa'. A rapariga pôs as mãos à cabeça, disse 'o que é que eu fiz?' e começou a chorar. Rasgou-a", conta Maria Conceição.

A funcionária diz que, inicialmente, pensou que a raspadinha não tinha prémio e que a passou na máquina apenas por "descargo de consciência", mas que "o instinto foi rasgar logo". As autoridades foram chamadas ao local e foi feito um auto. "Eu disse à Polícia que fui eu a rasgar a raspadinha, não a cliente. Foi o instinto, um erro humano. Não danifiquei os códigos, nem o código de barras, não danificou nada. E a raspadinha deu entrada (no sistema da Santa Casa)", acrescentou.

O caso segue em tribunal, já que o júri de reclamações do departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia alega que os prémios são atribuídos desde que as raspadinhas sejam legíveis e não se encontem deterioradas, mutiladas ou alteradas.