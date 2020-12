Gelo na A24 causa acidentes com cinco carros e quatro feridos

JN/Agências Hoje às 10:31 Facebook

A Autoestrada 24 ficou esta quarta-feira condicionada, perto de Vila Real, devido a dois acidentes que ocorreram por volta do quilómetro 71, ao que tudo indica devido à formação de gelo na via, provocando quatro feridos ligeiros.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que se verificaram dois acidentes, em ambos os sentidos da autoestrada (Vila Real - Régua e Régua - Vila Real), que envolveram cinco viaturas e dos quais resultaram quatro feridos ligeiros. O primeiro acidente ocorreu pelas 7 horas na ponte sobre uma ribeira, onde se verificou formação de gelo.

A autoestrada chegou a estar cortada nos dois sentidos, tendo reaberto no sentido Régua - Vila Real pelas 9.30 horas enquanto, do outro lado, ainda se procede à limpeza da via e espalhamento de sal no local.

Fonte dos bombeiros da Cruz Verde disse à Lusa que os quatro feridos ligeiros, que resultaram da colisão que se verificou no sentido Vila Real - Régua, foram transportados para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Para o local dos acidentes foram mobilizados cerca de 20 operacionais, entre bombeiros, militares da GNR e elementos da concessionária da A24.

Foram acionadas seis ambulâncias das corporações da Cruz Verde, Vila Pouca de Aguiar e Vidago e Salvação Pública de Chaves.