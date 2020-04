GNR controla entrada nas autoestradas na EN 103 em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 17:44 Facebook

A operação "Páscoa em Casa" está a decorrer desde início da tarde deste sábado, na Estrada Nacional 103, em Braga, controlando-se igualmente os acessos à A11 e à A3.

Vários militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) estão no limite oeste do concelho de Braga, na freguesia de Cabreiros, junto ao chamado Nó de Cabreiros/Martim,com ligação a ambas as autoestradas (A11 e A3).

Em face da proibição da deslocação para fora da área dos concelhos de residência, os automobilistas que circulam em ambos os sentidos estão a ser controlados por elementos da GNR. Em alguns casos, sem motivos convincentes para as saídas, os condutores são convidados a regressarem até aos pontos de partida.