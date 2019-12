GNR e bombeiros procuram septuagenário desaparecido em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 10:26 Facebook

A GNR e os Bombeiros Voluntários de Braga já reiniciaram, ao princípio da manhã deste sábado, as buscas terrestres tentando encontrar um septuagenário, desaparecido desde esta quinta-feira à noite, nos arredores a sul da cidade de Braga.

António Rodrigues Faria, de 72 anos, surdo-mudo, residente na freguesia de Lomar, em Braga, foi visto pela última vez na localidade vizinha de Figueiredo, depois de ter estado no Monte Picoto, em São Lázaro, na cidade de Braga. A pedido da PSP, já na madrugada de sexta-feira, começou a ser procurado pelos Bombeiros Voluntários de Braga.

No teatro de operações, estão já militares da GNR, quer do Posto Territorial de Braga, quer da Equipa Cinotécnica K9, depois de se terem concentrado em "briefing" para planear as buscas nas imediações da Igreja Paroquial de Pensão São Vicente, no concelho de Braga.