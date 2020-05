Joaquim Gomes Hoje às 10:40 Facebook

A GNR fiscaliza desde o início da manhã desta sexta-feira o impedimento de circular fora do município de residência, que decorre durante todo o fim de semana prolongado dada a pandemia da Covid-19, tendo vários pontos de controlo, um dos quais na EN101, em Braga.

O "checkpoint" na EN101 está instalado na zona envolvente do Viaduto da Variante Sul, entre as freguesias de São Paio de Arcos e de Esporões, num dos extremos mais a sul do concelho de Braga.

Em grande parte dos casos têm sido mandados para o seu ponto de origem automobilistas que não apresentaram motivos considerados como suficientemente válidos pelos militares da GNR de Braga para saírem ou entrarem no concelho de Braga. Se a deslocação se realizar por motivos profissionais, os automobilistas, bem como condutores de motos, têm de apresentar declarações emitidas pelas respetivas entidades patronais a comprovar o motivo da deslocação.

As operações estão a ser lideradas pela comandante do Destacamento Territorial de Braga da GNR, capitão Maria Luísa Peixoto.