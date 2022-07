Gonçalo tem quatro anos e precisa de ajuda para terapias intensivas

Menino com quatro anos, de Beja, nasceu com paralisia cerebral e faz tratamentos em Braga para ganhar qualidade de vida.

São números impossíveis, somas desmesuradas, orçamentos incomportáveis, mas Vasco e Rute não vão desistir da "luta injusta", sem apoios do Estado, pela saúde do pequeno Gonçalo, que nasceu há quatro anos com uma grave paralisia cerebral e precisa de várias terapias para evoluir e ter mais autonomia e qualidade de vida.

Só os tratamentos intensivos que o menino de Beja faz na clínica CHS, no centro de Braga, custam oito mil euros por ciclo. No início deste mês, o pequeno terminou o primeiro, ansioso por regressar a casa: foram seis semanas de trabalho intenso, de segunda a sexta-feira, manhãs e tardes. Como se fosse um emprego. Gonçalo e o pai ficam alojados na clínica, que volta a acolhê-los em novembro, para o segundo ciclo.

Ao total de 16 mil euros dos tratamentos em Braga somam-se os 830 euros, nos restantes meses, para que o menino continue a fazer terapias em Beja. Anualmente, são mais de 22 mil euros só para este tipo de terapêuticas, valor que escala com as despesas de viagens e consultas - muitas, de especialidades, são em Lisboa, e Gonçalo é seguido no Hospital Dona Estefânia. Ao todo, "são quase 25 mil euros por ano", contabiliza Vasco Cordeiro.

No fim de cada dia, após as sessões terapêuticas em horário laboral, o pequeno está já impaciente. O pai dá-lhe o lanche: o menino não deglute, e tem de ser alimentado através de uma sonda colocada no estômago. Gonçalo ainda procura mais comida no carrinho, mas acabará por distrair-se com as sapatilhas e com as palmilhas e talas ortopédicas. "Queres calçar?", desafia Vasco. O filho leva a mão direita ao peito, é o gesto com que diz "sim".

Melhoras são caras

"As conquistas existem e vão continuar a existir sempre se, no momento certo, forem aplicados os estímulos adequados à problemática do Gonçalo. Ele não fazia nada: era um bebé prostrado, sem movimento, e, neste momento, é um menino que rebola, que se senta sozinho e que consegue comunicar [com alguns gestos]. Através das terapias, vem melhorando cada vez mais", observa o pai, lembrando que estes tratamentos "têm custos".

PUB

Os 800 euros de salário base que Rute Caleiro leva para casa do trabalho como comercial no Alentejo e Algarve (Vasco teve de deixar de trabalhar para acompanhar o filho), são apenas uma gota no caderno do "deve e haver" da família, que outro filho de dois anos.

Como ajudar

Gonçalo tem uma página solidária de Facebook "O nosso Gonçalinho". Os donativos podem ser feitos para o NIB 004561004032585899575. O casal faz campanhas de recolha de tampinhas pelo Alentejo, Algarve e Lisboa, eventos solidários, venda de artigos e rifas.