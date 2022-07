Greve afeta utentes dos centros de saúde e Hospital de Braga

Hoje às 10:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A greve dos trabalhadores da Saúde está a refletir-se no Hospital de Braga, mas também nos centros de saúde do concelho. Há Unidades de Saúde Familiar fechadas e exames que ficam por fazer.

Anselmo Oliveira teve de faltar ao trabalho para levar a mãe, Maria da Conceição, a uma radiografia. Sem sucesso. "Podiam ter avisado, não é fácil transportar uma pessoa neste estado", lamentava, à saída do Hospital de Braga, ao lado da progenitora em cadeira de rodas. "Não entendo como é que não fazem um exame numa situação destas. Foi operada há um mês às ancas, depois de uma queda", desabafou.

Altino Matos, também, saiu do hospital sem fazer tudo o que pretendia. "Consegui ir à consulta de Cardiologia, porque tinham uma máquina com senhas, mas já não consegui marcar um exame que precisava. Só estão com serviços mínimos no piso 1 e, noutros pisos, estão sem funcionários", contou ao JN. Apesar do constrangimento, o bracarense está solidário com os auxiliares e técnicos. "Têm que lutar pelo que não está correto", defendeu.

No Centro de Saúde do Carandá, um dos maiores de Braga, a Unidade de Saúde Familiar Salutis estava encerrada. No balcão de atendimento, um papel a dizer "Greve" explicava a razão.

"Não sabia e vim enganada. Queria entregar uns exames", relatou Conceição Pereira, apoiada na sua muleta. Apesar da surpresa, "compreende" a paralisação. "No meu tempo também já se faziam", sublinhou, enquanto saía do centro de saúde para voltar a casa, em Palmeira.

Fonte próxima da unidade de saúde, adiantou que, só na primeira hora do dia, teriam sido "cinco ou seis" os utentes que foram apanhados desprevenidos.