Greve da Função Pública encerra quase todas as escolas em Braga

A greve da Função Pública encerrou quase todas as escolas, esta sexta-feira de manhã, em Braga.

A Escola D. Maria II está encerrada por falta de funcionários. Na Escola Alberto Sampaio, por exemplo, ninguém atende o telefone.

A exceção foi para escolas do Agrupamento André Soares. "Hoje é o dia do Agrupamento, os alunos trabalharam muito para este dia, e os senhores funcionários tiveram em atenção este facto", disse ao JN fonte próxima da direção do agrupamento.

A maioria das unidades de saúde da cidade está a funcionar normalmente.