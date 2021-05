Greve fechou escolas em Braga e pais lançam críticas

Hoje às 11:26 Facebook

"Estamos numa pandemia. Há limites para as greves". A crítica é de Marcolina Gomes que, esta manhã, teve que levar a filha de 11 anos para o trabalho, por causa da greve de funcionários que obrigou ao fecho da EB 2,3 André Soares, em Braga.

Outras escolas da cidade, como a Secundária Carlos Amarante e a EB 2,3 Mosteiro e Cávado, também suspenderam as aulas por falta de assistentes operacionais.

"Sou de Amares, vivo num sítio isolado e tenho medo de deixar a minha filha sozinha. Vou levá-la comigo para o trabalho", explica Marcolina Gomes, parada junto à entrada da escola, onde está afixado o aviso a dar conta do encerramento do estabelecimento.

A greve apanhou alguns encarregados de educação de surpresa, como José Azevedo, que lamenta o "transtorno" pela situação, mas também os prejuízos para os alunos. "Percebo todas as greves, mas os miúdos já estiveram fechados em casa um ano", critica, enquanto encontra uma solução para deixar a filha com 10 anos.

"Vai para o centro de estudo e, depois, fica com a mãe de uma amiga", esclarece, ao lado de Carina Gonçalves, que assumirá a responsabilidade.

"Não faz sentido a greve em ano de pandemia, embora perceba os motivos", frisa Carina Gonçalves.

A sub-diretora da EB 2,3 André Soares, Anabela Pereira, adiantou ao JN que, à primeira hora da manhã, metade dos funcionários faltaram ao trabalho, pelo que "deixaram de estar reunidas as condições de segurança".

"Havia corredores sem ninguém", sublinhou.

Já no Centro de Saúde do Carandá, um dos maiores da cidade, as consultas estavam a decorrer com normalidade, esta manhã. O mesmo era visível em serviços públicos como a Segurança Social.