Grupo Casais aposta cada vez mais na sustentabilidade

Estratégia e relatório, apresentados esta quarta-feira em Braga, apontam também para ética e inovação.

O Grupo Casais comprometeu-se, ontem, em Braga, a investir cada vez mais na sustentabilidade do próprio grupo empresarial e das obras que realiza. Aliás, sustentabilidade, ética e inovação foram das palavras mais ouvidas na apresentação da Estratégia ESG e do 1º Relatório de Sustentabilidade do Grupo Casais.

O termo ESG (em inglês, Environmental, Social and Governance) é usado para se referir a práticas empresariais e de investimento que seguiam critérios de sustentabilidade e é isso que o grupo se propõe continuar a fazer. Para elaborar a estratégia ESG, foram ouvidos os colaboradores e os fornecedores da Casais.

Forma de estar

"A sustentabilidade é o nosso negócio e a nossa forma de estar", referiu António Carlos Rodrigues, CEO do grupo. Capacitar as pessoas, aumentar a atração e a retenção de talentos e, entre outras apostas, aumentar a integração de processos de construção sustentável em novos projetos são algumas das propostas assumidas pelo grupo que, há um ano, criou a Fundação Mestre Casais.

O grupo que iniciou atividade na construção civil, assinou, também ontem, a sua adesão à Grace, a associação empresarial de utilidade pública, sem fins lucrativos, que atua nas áreas de Responsabilidade Social e Sustentabilidade.

Com investimentos em diversos países, António Carlos Rodrigues assumiu ainda como missão do grupo "tolerância zero à corrupção em todas as geografias".