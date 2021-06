Guarda-sóis no mercado de Braga para atenuar o calor

Sandra Freitas Hoje às 13:18 Facebook

Vendedores dizem que cobertura de vidro faz "efeito de estufa" e estraga os produtos. Município procura soluções.

Uma antiga fonte instalada ao centro do mercado municipal de Braga serve de apoio para Conceição Rodrigues, 70 anos, descascar ervilhas, enquanto olha para a sua banca. Está repleta de frutas e legumes abrigados por guarda-sóis coloridos para proteger os produtos "do calor". Esta é a solução que a maioria dos vendedores encontrou para o problema da cobertura do mercado, que dizem fazer um "efeito de estufa". Depois da chuva, no inverno, a Câmara estuda soluções para travar o sol, no equipamento que foi reabilitado e inaugurado em dezembro.

"Nos dias em que fez 32 graus, colocávamos uma alface na banca e ela murchava automaticamente. O vidro da cobertura faz efeito de estufa e não se aguenta o calor", relata Juliana Miranda, garantindo que está a perder clientes por falta de condições no mercado. "Já não querem levar mercadoria, porque chegam a casa e as coisas não aguentam dois dias", lamenta, lembrando que, no inverno, o problema de queda de chuva já tinha trazido prejuízos para o negócio.