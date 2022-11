Há 600 ofertas de emprego e estágios na feira da UMinho

Sandra Freitas Hoje às 19:39 Facebook

O pavilhão desportivo da Universidade do Minho (UMinho), em Gualtar, Braga, vai receber, entre esta terça e esta quarta-feira, cerca de 70 empresas com mais de 600 ofertas de trabalho e estágios na feira de emprego "Start Point Summit". O evento conta, também, com conferências, entrevistas rápidas, workshops e um concurso para premiar as melhores ideias de negócio.

"O primeiro ponto relevante é que juntamos cerca de 600 vagas de emprego de variadas empresas e áreas e simplificamos o caminho para os nossos estudantes", considera o presidente da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), Duarte Lopes, acrescentando que a iniciativa, que vai na 14.ª edição, "promove o empreendedorismo" e tem, ainda, "uma vertente de formação para preparar melhor os estudantes para a entrada no mercado de trabalho".

Segundo o dirigente associativo, as empresas de tecnologia e inovação são, "inevitavelmente", as que mais se destacam nesta edição do evento. Duarte Lopes admite que a procura de talentos nestas áreas é, também, reflexo da oferta educativa da UMinho.