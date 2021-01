Henriques Almeida assumiu Comando da PSP de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O superintendente Henriques Almeida assumiu o Comando Distrital da PSP de Braga, na manhã desta sexta-feira, numa cerimónia em que foi recebido pelos seus comandados.

Henriques Almeida, com 55 anos, anteriormente segundo-comandante da PSP do Porto, fez quase toda a carreira na PSP, em Braga, como chefe da Área de Operações, além de ter sido segundo-comandante e comandante interino, oriundo então da Escola Superior de Polícia.

Fernando José Gomes Madeira Henriques Almeida, que ingressou em 1989 no Comando Distrital de Braga, esteve ligado aos maiores eventos de massas, não só em Braga, como nos últimos anos também na Área Metropolitana do Porto. Chegou a comandar, interinamente, o Comando Metropolitano da PSP do Porto.

O novo comandante distrital da PSP de Braga tinha à sua espera uma guarda de honra sob o comando do subcomissário Macedo Silva.