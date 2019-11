Homem atropelado em passadeira de Braga sofre traumatismo craniano

Sandra Freitas Ontem às 23:49 Facebook

Um homem com 55 anos foi atropelado quando atravessava uma passadeira junto à rotunda da Universidade do Minho, em Braga. O acidente ocorreu esta quarta-feira à noite, pelas 22.30 horas.

Segundo o JN apurou no local, o condutor de um Renault Clio, com 21 anos, estava a sair da rotunda para a Rua da Estrada Nova, na EN103, quando se terá distraído e causado o atropelamento.

A vítima, que bateu com a cabeça num retrovisor, sofreu um traumatismo craneoencefálico, segundo adiantou fonte do INEM, que esteve no local com uma ambulância a prestar o socorro.

O homem foi, depois, transportado para o Hospital de Braga.

A PSP de Braga tomou conta da ocorrência.