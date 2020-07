Sandra Freitas Hoje às 18:32, atualizado às 19:06 Facebook

Um homem, com 70 anos, foi resgatado das águas do rio Cávado, em Braga, junto à Ponte do Bico, mas acabou por morrer, apesar dos esforços das equipas de salvamento.

Os Bombeiros Voluntários de Amares e a VMER de Braga estiveram local a proceder a manobras de reanimação, que se verificaram infrutíferas.

A GNR também acorreu ao local.