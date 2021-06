Homem de 80 anos ferido e sozinho em casa salvo por bombeiros

Joaquim Gomes Ontem às 23:40 Facebook

Um octogenário, que estava ferido e sozinho em casa, foi salvo por bombeiros sapadores, em Braga, ao início da noite desta segunda-feira, tendo sido já transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

O idoso estava caído no chão, com ferimentos na cabeça, mas consciente, tendo sido logo resgatado do apartamento, situado num primeiro andar, na Rua Ary dos Santos, em Santa Tecla, na cidade de Braga, onde os operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga subiram por uma escada, até chegarem à sala de jantar, onde deram então com o octogenário caído no chão e ensanguentado.

No local estiveram igualmente agentes da 2ª Esquadra do Comando Distrital de Braga da PSP, na sequência dos alertas dados por um vizinho, pois estranhou a ausência do idoso.