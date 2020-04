Braga: Homem encontrado morto em casa. Não era visto desde sábado

Paulo Jorge Magalhães Hoje às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 47 anos foi encontrado morto na casa onde vivia sozinho, na noite desta terça-feira, em Braga. Já não era visto desde sábado.

O alerta terá sido dado por um jovem que trabalhava com a vítima. Os bombeiros de Braga tiveram que usar uma escada mecânica Magirus para alcançar a varanda do homem, no terceiro andar de um prédio de apartamentos.

Depois de terem arrombado a persiana, entraram em casa e encontraram o corpo, já sem vida. Vivia na Rua das Pocinhas, São Vicente, em Braga.

A Brigada de Investigação Criminal da PSP já neste momento no local, para recolher evidências que possam explicar a causa da morte do indivíduo.