Homem entrou em paragem cardíaca na piscina da Rodovia

Médicos reverteram uma situação de paragem cardiorrespiratória de um homem que, este domingo, nadava na Piscina da Rodovia em Braga. A vítima foi transportada com vida para o Hospital de Braga.

Uma equipa médica da VMER (Viatura Rápida de Emergência Médica) do Hospital de Braga, ajudada por bombeiros dos Voluntários e dos Sapadores, conseguiu, este domingo, reanimar um homem, com cerca de 60 anos, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória quando nadava na piscina municipal da Rodovia.

Fonte dos Bombeiros disse ao JN que uma primeira intervenção foi feita pelos nadadores-salvadores e depois os profissionais de saúde fizeram, durante 20 minutos, e com apoio de um desfibrilhador, massagens cardiorrespiratórias ao doente, conseguindo reverter a situação: "foi transportado numa ambulância para o Hospital de Braga com vida, ainda que com prognóstico reservado", adiantou a mesma fonte.

O alerta foi dado pelos funcionários da piscina às 16.34 horas, tendo as equipas médicas (incluindo uma equipa do CAPIC-Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise) e a PSP chegado ao local pouco depois, ainda a tempo de estabilizar a situação, em termos clínicos.

O doente não tinha documentos de identificação, mas sabe-se que é de Braga, posto que é conhecido como frequentador habitual da piscina.